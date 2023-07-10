Menu
London Kills 2019 - 2023, season 4

Season premiere 10 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"London Kills" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Лондон убивает» констебль Роб Брэди просыпается в своей машине рядом с мертвым свидетелем по важному делу, и его арестовывают по подозрению в убийстве. В это время майора Лена Миллера находят мертвым у подножия лестницы его дома. Поведение инспектора Дэвида Брэдфорда выходит из-под контроля полицейской службы. Его новая начальница Вивьен Коул отчитывает его за необдуманные действия, но в ответ получает только скандал. Дэвид заявляет, что между ними окончены как личные, так и профессиональные отношения, и уходит в самоволку. Когда Вивьен добивается объяснений, рассказ инспектора шокирует ее до глубины души.

Series rating

6.8 IMDb
"London Kills" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Wake-up Call
Season 4 Episode 1
10 July 2023
Fallout
Season 4 Episode 2
10 July 2023
Old Wounds
Season 4 Episode 3
10 July 2023
Amnesia
Season 4 Episode 4
10 July 2023
Vendetta
Season 4 Episode 5
10 July 2023
