В 4-м сезоне сериала «Лондон убивает» констебль Роб Брэди просыпается в своей машине рядом с мертвым свидетелем по важному делу, и его арестовывают по подозрению в убийстве. В это время майора Лена Миллера находят мертвым у подножия лестницы его дома. Поведение инспектора Дэвида Брэдфорда выходит из-под контроля полицейской службы. Его новая начальница Вивьен Коул отчитывает его за необдуманные действия, но в ответ получает только скандал. Дэвид заявляет, что между ними окончены как личные, так и профессиональные отношения, и уходит в самоволку. Когда Вивьен добивается объяснений, рассказ инспектора шокирует ее до глубины души.