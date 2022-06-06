Menu
London Kills 2019 - 2023 season 3

Season premiere 6 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"London Kills" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Лондон убивает» детективы убойного отдела расследуют череду убийств, возможно, связанных между собой. Вскоре становится ясно, что преступник имеет доступ к информации из архива полицейской службы. Неужели команда охотится за кем-то из своих? Очередной жертвой становится старшеклассник, оказавшийся не в то время не в том месте. Тем временем Роб вынужден избавиться от жизненно важных улик, когда безопасности его семьи начинают угрожать. А Вивьен приходится раскрыть свою интимную связь с подозреваемым. Она умоляет своего бывшего мужа поступить правильно, но тот руководствуется эмоциональными порывами.

"London Kills" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Grace
Season 3 Episode 1
6 June 2022
Cyber Bully
Season 3 Episode 2
6 June 2022
Blood
Season 3 Episode 3
6 June 2022
Control Freak
Season 3 Episode 4
6 June 2022
Crossing the Line
Season 3 Episode 5
6 June 2022
