В 3-м сезоне сериала «Лондон убивает» детективы убойного отдела расследуют череду убийств, возможно, связанных между собой. Вскоре становится ясно, что преступник имеет доступ к информации из архива полицейской службы. Неужели команда охотится за кем-то из своих? Очередной жертвой становится старшеклассник, оказавшийся не в то время не в том месте. Тем временем Роб вынужден избавиться от жизненно важных улик, когда безопасности его семьи начинают угрожать. А Вивьен приходится раскрыть свою интимную связь с подозреваемым. Она умоляет своего бывшего мужа поступить правильно, но тот руководствуется эмоциональными порывами.