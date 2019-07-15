Во 2-м сезоне сериала «Лондон убивает» в столице вновь обнаруживаются следы печально известного элитного отряда убийц. Детективы то обнаруживают закопанный в заброшенном саду скелет пропавшей женщины, то сталкиваются с жестоким расстрелом владельца паба, то расследуют двойное убийство отца и сына. Пока инспектор Дэвид Брэдфорд пытается обнаружить связь между всеми этими происшествиями, его коллеги невольно начинают сомневаться в его собственном психическом здоровье. Подробности ночи, когда исчезла Сара, вызывают подозрения. Неужели Брэдфорд сам совершил то, в чем пытается обвинить каждого встречного преступника?