London Kills 2019 - 2023 season 2

London Kills 16+
Season premiere 15 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Лондон убивает» в столице вновь обнаруживаются следы печально известного элитного отряда убийц. Детективы то обнаруживают закопанный в заброшенном саду скелет пропавшей женщины, то сталкиваются с жестоким расстрелом владельца паба, то расследуют двойное убийство отца и сына. Пока инспектор Дэвид Брэдфорд пытается обнаружить связь между всеми этими происшествиями, его коллеги невольно начинают сомневаться в его собственном психическом здоровье. Подробности ночи, когда исчезла Сара, вызывают подозрения. Неужели Брэдфорд сам совершил то, в чем пытается обвинить каждого встречного преступника?

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Dark
Season 2 Episode 1
15 July 2019
The Ultimate Price
Season 2 Episode 2
15 July 2019
Family Affairs
Season 2 Episode 3
15 July 2019
Turf Wars
Season 2 Episode 4
15 July 2019
Captive
Season 2 Episode 5
15 July 2019
