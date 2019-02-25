Menu
London Kills 2019 - 2023 season 1

London Kills season 1 poster
Kinoafisha TV Shows London Kills Seasons Season 1

London Kills 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"London Kills" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лондон убивает» в центре британской столицы происходит страшное преступление – кто-то похищает молодую женщину на глазах у ее супруга, инспектора полиции Дэвида Брэдфорда. Судя по всему, целью нападения был именно он или же его лишили близкого человека «в назидание», чтобы он не копал в определенном направлении. Брэдфорд делает все возможное, чтобы найти похитителя и, возможно, убийцу любимой женщины, но терпит профессиональное поражение. После этого случая он уходит в бессрочный отпуск, оставив все дела убойного отдела сержанту Коул. Но какое-то время спустя очередное преступление дает зацепку в расследовании всей его жизни.

Series rating

0.0
6.8 IMDb
"London Kills" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Politician's Son
Season 1 Episode 1
25 February 2019
Stag Night
Season 1 Episode 2
25 February 2019
Blood Lines
Season 1 Episode 3
25 February 2019
Sex Games
Season 1 Episode 4
25 February 2019
Connected
Season 1 Episode 5
25 February 2019
