В 1-м сезоне сериала «Лондон убивает» в центре британской столицы происходит страшное преступление – кто-то похищает молодую женщину на глазах у ее супруга, инспектора полиции Дэвида Брэдфорда. Судя по всему, целью нападения был именно он или же его лишили близкого человека «в назидание», чтобы он не копал в определенном направлении. Брэдфорд делает все возможное, чтобы найти похитителя и, возможно, убийцу любимой женщины, но терпит профессиональное поражение. После этого случая он уходит в бессрочный отпуск, оставив все дела убойного отдела сержанту Коул. Но какое-то время спустя очередное преступление дает зацепку в расследовании всей его жизни.