Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muhamiat Alshaytan 2023, season 1

Muhamiat Alshaytan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Muhamiat Alshaytan Seasons Season 1

Muhamiat Alshaytan
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 16 minutes
"Muhamiat Alshaytan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Адвокат демона» в современном Кувейт-Сити происходит громкое преступление. Кто-то убивает молодую красивую женщину – супругу популярного футболиста. Улики указывают на самого спортсмена, и его карьера рушится в одночасье. Вчерашние фанаты забывают о футбольных достижениях кумира и буквально тащат его на плаху. В городе не находится государственного защитника, который решился бы встать на защиту мужчины. Но решительный частный адвокат, возникший буквально из ниоткуда, берет парня под свою опеку. Он верит, что обстоятельства дела сфабрикованы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
Muhamiat Alshaytan List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more