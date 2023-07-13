В 1-м сезоне сериала «Адвокат демона» в современном Кувейт-Сити происходит громкое преступление. Кто-то убивает молодую красивую женщину – супругу популярного футболиста. Улики указывают на самого спортсмена, и его карьера рушится в одночасье. Вчерашние фанаты забывают о футбольных достижениях кумира и буквально тащат его на плаху. В городе не находится государственного защитника, который решился бы встать на защиту мужчины. Но решительный частный адвокат, возникший буквально из ниоткуда, берет парня под свою опеку. Он верит, что обстоятельства дела сфабрикованы.