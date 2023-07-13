В 1-м сезоне сериала «Дом в огне» судьба целой семьи Мурата рушится после трагического происшествия. Родовое поместье сгорает, и в поджоге обвиняют супругу хозяина. Все улики указывают на женщину, и она оказывается за решеткой, где вскоре и умирает от болезни. Но у обвиняемой остается маленькая дочь Андзу, которая уверена в невиновности матери. Новая жена отца кажется ей подозрительной и неприятной особой, особенно когда она отправляет девочку учиться в закрытый пансионат. Годы спустя Андзу Мурата возвращается в родной город и устраивается горничной в дом своей мачехи под чужим именем. Она намерена узнать, что произошло в ее детстве на самом деле.