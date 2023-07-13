Menu
Mitaraike, Enjou Suru 2023, season 1

Mitaraike, Enjou Suru

Mitaraike, Enjou Suru
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Дом в огне» судьба целой семьи Мурата рушится после трагического происшествия. Родовое поместье сгорает, и в поджоге обвиняют супругу хозяина. Все улики указывают на женщину, и она оказывается за решеткой, где вскоре и умирает от болезни. Но у обвиняемой остается маленькая дочь Андзу, которая уверена в невиновности матери. Новая жена отца кажется ей подозрительной и неприятной особой, особенно когда она отправляет девочку учиться в закрытый пансионат. Годы спустя Андзу Мурата возвращается в родной город и устраивается горничной в дом своей мачехи под чужим именем. Она намерена узнать, что произошло в ее детстве на самом деле.

0.0
6.6 IMDb
Mitaraike, Enjou Suru List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 July 2023
