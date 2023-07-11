В 1-м сезоне сериала «От девятнадцати до двадцати» в центре событий оказывается группа молодых людей одного возраста из Южной Кореи. Всем героям сейчас по 19 лет – это последний рубеж перед окончательным взрослением. Но прежде чем разменять третий десяток, они должны еще многое успеть. До знаменательного юбилея остается всего семь дней, которые ребята решают провести вместе за городом. За эту неделю им предстоит познать весь тот юношеский опыт, который они не успели приобрести естественным путем. Первая любовь, крепкий алкоголь, эмоциональные и сексуальные эксперименты, душевные разговоры до утра – словом, эта неделя будет незабываемой.