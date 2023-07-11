Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nineteen to Twenty (2023), season 1

Nineteen to Twenty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nineteen to Twenty Seasons Season 1

Nineteen to Twenty
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Nineteen to Twenty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «От девятнадцати до двадцати» в центре событий оказывается группа молодых людей одного возраста из Южной Кореи. Всем героям сейчас по 19 лет – это последний рубеж перед окончательным взрослением. Но прежде чем разменять третий десяток, они должны еще многое успеть. До знаменательного юбилея остается всего семь дней, которые ребята решают провести вместе за городом. За эту неделю им предстоит познать весь тот юношеский опыт, который они не успели приобрести естественным путем. Первая любовь, крепкий алкоголь, эмоциональные и сексуальные эксперименты, душевные разговоры до утра – словом, эта неделя будет незабываемой.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
7.9 IMDb
Write review
Nineteen to Twenty List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 August 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 August 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 August 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more