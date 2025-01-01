В 1-м сезоне сериала «Разделенная семья» Наташины родители оформили развод, сестра создала собственную семью и уехала в небольшой городок Свердловской области. Сама главная героиня отправилась попытать счастья в Москву. В ее представлениях к 30 годам она должна была обзавестись семьей, детьми и перспективной работой, но осуществить этот замысел девушке не удалось. Она завела отношения с мужчиной, который намного ее старше, о чем стыдится сообщить своей семье. Да и сама Наташа не уверена, что их связь имеет будущее. Но несмотря на все сложности, родственники поддерживают связь и пытаются быть нормальной семьей даже на дистанции.