School of Roars 2017 - 2018, season 1

School of Roars season 1 poster
Season premiere 6 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 52
Runtime 8 hours 40 minutes
"School of Roars" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Школа рыка» маленькие очаровательные чудовища по имени Ваффлбамп, Вингстон и Юммбл впервые отправляются в школу для монстров. Именно здесь им предстоит стать взрослыми, встретить первых настоящих друзей, научиться рычать и пугать людей. Но пока что они лишь робкие первоклашки, которым, как и любому человеческому ребенку, необходимо адаптироваться к новой школьной жизни. Их классной руководительницей становится добрая, но строгая мисс Гризлснифф. Скучать ребятам не приходится: то в класс ворвется пес Ваффлбампа Гроулберт, то Юммбл поссорится с подругой, а то папа Вингстона забудет забрать его с уроков.

"School of Roars" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Show and Tell
Season 1 Episode 1
6 February 2017
Bestest Friends
Season 1 Episode 2
7 February 2017
Daddy's Late
Season 1 Episode 3
8 February 2017
I Want the Human
Season 1 Episode 4
9 February 2017
Monster Assembly
Season 1 Episode 5
10 February 2017
Get Well Soon
Season 1 Episode 6
13 February 2017
Wobbly Tooth
Season 1 Episode 7
14 February 2017
Snap
Season 1 Episode 8
15 February 2017
Boo
Season 1 Episode 9
16 February 2017
Blushberry Blob Cakes
Season 1 Episode 10
17 February 2017
Wufflebump Owns Up
Season 1 Episode 11
20 February 2017
Growling Up
Season 1 Episode 12
21 February 2017
Nurse Meepa
Season 1 Episode 13
22 February 2017
Measuring Chart
Season 1 Episode 14
23 February 2017
Buddy Bench
Season 1 Episode 15
24 February 2017
Shriekend News
Season 1 Episode 16
8 May 2017
Sleepover
Season 1 Episode 17
9 May 2017
Dressing Up
Season 1 Episode 18
10 May 2017
Full Moon
Season 1 Episode 19
11 May 2017
Doodah
Season 1 Episode 20
12 May 2017
Funny Bones
Season 1 Episode 21
15 May 2017
A Very Important Monster
Season 1 Episode 22
16 May 2017
Monster Choir
Season 1 Episode 23
17 May 2017
Class Monitor
Season 1 Episode 24
18 May 2017
Googly Glasses
Season 1 Episode 25
19 May 2017
Wingston Wins
Season 1 Episode 26
25 September 2017
Monster Book Day
Season 1 Episode 27
26 September 2017
Hoopla
Season 1 Episode 28
27 September 2017
Monster Pet
Season 1 Episode 29
28 September 2017
Time Capsule
Season 1 Episode 30
29 September 2017
My Old Scooter
Season 1 Episode 31
2 October 2017
Miss Sneezle's Birthday
Season 1 Episode 32
3 October 2017
Stop Copying
Season 1 Episode 33
4 October 2017
Hats Off to Yummble
Season 1 Episode 34
5 October 2017
Painty Play Tree
Season 1 Episode 35
6 October 2017
Oh Wingston
Season 1 Episode 36
9 April 2018
Teddy Monster
Season 1 Episode 37
10 April 2018
Monster Joke
Season 1 Episode 38
11 April 2018
Glog
Season 1 Episode 39
12 April 2018
The Itchlings
Season 1 Episode 40
13 April 2018
The School Inspector
Season 1 Episode 41
16 April 2018
Squish Squash Salad
Season 1 Episode 42
17 April 2018
Sports Night
Season 1 Episode 43
18 April 2018
Froggy
Season 1 Episode 44
19 April 2018
Fibbing
Season 1 Episode 45
20 April 2018
Dragon Brigade
Season 1 Episode 46
23 April 2018
Lost Property
Season 1 Episode 47
24 April 2018
Telling Tales
Season 1 Episode 48
25 April 2018
Marching Band
Season 1 Episode 49
26 April 2018
Whizzy Worms
Season 1 Episode 50
27 April 2018
Toys
Season 1 Episode 51
30 April 2018
Snowed In
Season 1 Episode 52
1 May 2018
