В 1-м сезоне сериала «Школа рыка» маленькие очаровательные чудовища по имени Ваффлбамп, Вингстон и Юммбл впервые отправляются в школу для монстров. Именно здесь им предстоит стать взрослыми, встретить первых настоящих друзей, научиться рычать и пугать людей. Но пока что они лишь робкие первоклашки, которым, как и любому человеческому ребенку, необходимо адаптироваться к новой школьной жизни. Их классной руководительницей становится добрая, но строгая мисс Гризлснифф. Скучать ребятам не приходится: то в класс ворвется пес Ваффлбампа Гроулберт, то Юммбл поссорится с подругой, а то папа Вингстона забудет забрать его с уроков.