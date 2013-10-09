В 1-м сезоне сериала «Люди будущего» эволюция преподносит всему человечеству неожиданный сюрприз. Новое поколение людей в разных странах начинает появляться с экстраординарными способностями. Кто-то из детей умеет двигать предметы силой мысли, кто-то – проникать в разум других людей, а кто-то – даже перемещаться в пространстве со скоростью света. Разумеется, эти вундеркинды сразу же привлекают внимание правительства и преступного мира. Они становятся опасным товаром, который не должен попасть в плохие руки. Стивен – один из таких подростков, который живет в подземной лаборатории своего дяди-ученого Джеда.