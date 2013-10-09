Menu
The Tomorrow People 2013 - 2014, season 1

The Tomorrow People season 1 poster
Season premiere 9 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Tomorrow People" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Люди будущего» эволюция преподносит всему человечеству неожиданный сюрприз. Новое поколение людей в разных странах начинает появляться с экстраординарными способностями. Кто-то из детей умеет двигать предметы силой мысли, кто-то – проникать в разум других людей, а кто-то – даже перемещаться в пространстве со скоростью света. Разумеется, эти вундеркинды сразу же привлекают внимание правительства и преступного мира. Они становятся опасным товаром, который не должен попасть в плохие руки. Стивен – один из таких подростков, который живет в подземной лаборатории своего дяди-ученого Джеда.

"The Tomorrow People" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
9 October 2013
In Too Deep
Season 1 Episode 2
16 October 2013
Girl, Interrupted
Season 1 Episode 3
23 October 2013
Kill or Be Killed
Season 1 Episode 4
30 October 2013
All Tomorrow's Parties
Season 1 Episode 5
6 November 2013
Sorry For Your Loss
Season 1 Episode 6
13 November 2013
Limbo
Season 1 Episode 7
20 November 2013
Thanatos
Season 1 Episode 8
4 December 2013
Death's Door
Season 1 Episode 9
11 December 2013
The Citadel
Season 1 Episode 10
15 January 2014
Rumble
Season 1 Episode 11
22 January 2014
Sitting Ducks
Season 1 Episode 12
29 January 2014
Things Fall Apart
Season 1 Episode 13
5 February 2014
Brother's Keeper
Season 1 Episode 14
26 February 2014
Enemy of My Enemy
Season 1 Episode 15
5 March 2014
Superhero
Season 1 Episode 16
17 March 2014
Endgame
Season 1 Episode 17
24 March 2014
Smoke and Mirrors
Season 1 Episode 18
31 March 2014
Modus Vivendi
Season 1 Episode 19
14 April 2014
A Sort of Homecoming
Season 1 Episode 20
21 April 2014
Kill Switch
Season 1 Episode 21
28 April 2014
Son of Man
Season 1 Episode 22
5 May 2014
