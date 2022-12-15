Во 2-м сезоне сериала «Тиндер-80» Саймон, Тони и Стефани олицетворяют новое поколение, готовое на все, чтобы соответствовать веку прогресса. Их служба мгновенного обмена эротическими сообщениями на базе сервиса «Видеотекс» обретает небывалую популярность. По сути, они создают первый в мире «сайт знакомств» и вносят огромный вклад в сексуальную раскрепощенность целой страны. Но в процессе реализации этого безумного проекта между друзьями происходит раскол. Кто-то предпочитает дружбе деньги, кто-то находит девушку, а кто-то чувствует себя недооцененным в общем деле. Ребятам предстоит пройти через страсть, ложь и предательство.