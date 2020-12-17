Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

3615 Monique season 1 watch online

3615 Monique season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 3615 Monique Seasons Season 1

3615 Monique 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 20 minutes
"3615 Monique" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тиндер-80» в центре событий оказываются три никому не известных паренька с окраины Парижа. Это простые студенты, не пользующиеся популярностью у противоположного пола, и им едва хватает денег на обед в университетской столовой. Однако ребята чувствуют, что вскоре жизнь во Франции разительно изменится, и готовятся «поймать волну». Технический прогресс поражает всех в 1980 году, когда компания «Видеотекс» выпускает на рынок первый сервис мгновенного обмена сообщениями – допотопный прототип современных мессенджеров. Герои решают действовать смело и на базе «Видеотекса» открывают службу эротических знакомств.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"3615 Monique" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
3615 Stéphanie
Season 1 Episode 1
17 December 2020
3615 Fantasme
Season 1 Episode 2
17 December 2020
3615 Mitterrand
Season 1 Episode 3
17 December 2020
3615 Clara
Season 1 Episode 4
17 December 2020
3615 Toni
Season 1 Episode 5
17 December 2020
3615 Code Q
Season 1 Episode 6
17 December 2020
3615 Angelo
Season 1 Episode 7
17 December 2020
3615 Chantal
Season 1 Episode 8
17 December 2020
3615 Libération
Season 1 Episode 9
17 December 2020
3615 Simon
Season 1 Episode 10
17 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more