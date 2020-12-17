В 1-м сезоне сериала «Тиндер-80» в центре событий оказываются три никому не известных паренька с окраины Парижа. Это простые студенты, не пользующиеся популярностью у противоположного пола, и им едва хватает денег на обед в университетской столовой. Однако ребята чувствуют, что вскоре жизнь во Франции разительно изменится, и готовятся «поймать волну». Технический прогресс поражает всех в 1980 году, когда компания «Видеотекс» выпускает на рынок первый сервис мгновенного обмена сообщениями – допотопный прототип современных мессенджеров. Герои решают действовать смело и на базе «Видеотекса» открывают службу эротических знакомств.