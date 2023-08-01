В 1-м сезоне сериала «Замаячный» в центре событий оказывается сильная волевая женщина Екатерина, которая работает следователем. Много лет назад с ней случилось чудовищное происшествие, и призраки прошлого порой дают о себе знать. Однажды Кате сообщают, что возле ее родного села Замаячный обнаружены трупы трех девушек, которых убили больше года назад и бросили в подвале пустующего дома. Так Катя вновь сталкивается со своим главным страхом. На месте происшествия женщина видит давнего приятеля Сергея — 11 лет назад он только прибыл из армии, а теперь устроился оперативником угрозыска. Он готов оказать Кате содействие...