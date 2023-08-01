Menu
Zamayachnyj 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Замаячный» в центре событий оказывается сильная волевая женщина Екатерина, которая работает следователем. Много лет назад с ней случилось чудовищное происшествие, и призраки прошлого порой дают о себе знать. Однажды Кате сообщают, что возле ее родного села Замаячный обнаружены трупы трех девушек, которых убили больше года назад и бросили в подвале пустующего дома. Так Катя вновь сталкивается со своим главным страхом. На месте происшествия женщина видит давнего приятеля Сергея — 11 лет назад он только прибыл из армии, а теперь устроился оперативником угрозыска. Он готов оказать Кате содействие...

0.0
Rate 1 vote
6.2 IMDb
"Zamayachnyj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 August 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 September 2023
