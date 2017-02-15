Menu
Season premiere 15 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
В 1-м сезоне сериала «Сомнение» известный адвокат Сэди Эллис чувствует, что не может безучастно относиться к своему новому клиенту. Дело в том, что она все больше проникается симпатией к этому обаятельному мужчине, хирургу Билли Бреннану. Согласно материалам следствия, он обвиняется в убийстве своей девушки. Преступление произошло 24 года назад. Также Сэди помогает бывшему судье получить право видеться с супругой, которая страдает от болезни Альцгеймера. Ее дети убеждены, что мать из-за болезни не может узнавать отчима. В связи с этим их сексуальные отношения считаются насилием.

5.9 IMDb
Pilot
Season 1 Episode 1
15 February 2017
Then and Now
Season 1 Episode 2
22 February 2017
Poison Prize
Season 1 Episode 3
1 July 2017
Clean Burn
Season 1 Episode 4
8 July 2017
Not a Word
Season 1 Episode 5
8 July 2017
Faith
Season 1 Episode 6
15 July 2017
Where Do We Go from Here?
Season 1 Episode 7
22 July 2017
Top Dog / Underdog
Season 1 Episode 8
22 July 2017
To See, to Tell
Season 1 Episode 9
29 July 2017
Finally
Season 1 Episode 10
5 August 2017
I'm in If You Are
Season 1 Episode 11
5 August 2017
Running Out of Time
Season 1 Episode 12
12 August 2017
The Return
Season 1 Episode 13
12 August 2017
