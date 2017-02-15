В 1-м сезоне сериала «Сомнение» известный адвокат Сэди Эллис чувствует, что не может безучастно относиться к своему новому клиенту. Дело в том, что она все больше проникается симпатией к этому обаятельному мужчине, хирургу Билли Бреннану. Согласно материалам следствия, он обвиняется в убийстве своей девушки. Преступление произошло 24 года назад. Также Сэди помогает бывшему судье получить право видеться с супругой, которая страдает от болезни Альцгеймера. Ее дети убеждены, что мать из-за болезни не может узнавать отчима. В связи с этим их сексуальные отношения считаются насилием.