Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sally4Ever 2018, season 1

Sally4Ever season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sally4Ever Seasons Season 1

Sally4Ever 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Sally4Ever" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Навеки Салли» главная героиня готова на все ради того, что ей действительно нужно. По всей видимости, свадьба и традиционные ценности не входят в это число. Хотя бойфренд главной героини Дэвид считал иначе. Они с Салли довольно долго жили вместе, и молодой человек считал вполне закономерным связать отношения узами брака. Однако Салли вовсе не обрадовалась поступившему предложению, как сделало бы большинство девушек. Напротив, она так ужаснулась, что повела себя крайне непредсказуемо – а именно завела любовную интрижку с другой девушкой. А вообще-то, почему бы и нет?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb
Write review
"Sally4Ever" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 November 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 November 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 November 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 November 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more