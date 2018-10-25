В 1-м сезоне сериала «Навеки Салли» главная героиня готова на все ради того, что ей действительно нужно. По всей видимости, свадьба и традиционные ценности не входят в это число. Хотя бойфренд главной героини Дэвид считал иначе. Они с Салли довольно долго жили вместе, и молодой человек считал вполне закономерным связать отношения узами брака. Однако Салли вовсе не обрадовалась поступившему предложению, как сделало бы большинство девушек. Напротив, она так ужаснулась, что повела себя крайне непредсказуемо – а именно завела любовную интрижку с другой девушкой. А вообще-то, почему бы и нет?