Flesh and Bone 2015, season 1

Flesh and Bone 18+
Season premiere 8 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Плоть и кости» престижная танцевальная труппа ищет новую балерину. Художественный руководитель театра Пол принимает на это место молодую и талантливую Клэр Роббинс. Тем временем стареющая звезда Кайра получает травму, которая мешает ей оставаться в центре внимания, но она не собирается уступать ведущую роль новенькой девушке. Клэр приходится вступить в тяжелое и опасное сражение за свое будущее. Кроме того, ее преследуют порочные соблазны танцевального мира и люди из темного прошлого. Стареющая прима театра Кайра пытается оправиться после травмы и вернуть себе любовь публики. Она ревнует к молодой и успешной Клэр.

7.8 IMDb
"Flesh and Bone" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Bulling Through
Season 1 Episode 1
8 November 2015
Cannon Fodder
Season 1 Episode 2
15 November 2015
Reconnaissance
Season 1 Episode 3
22 November 2015
Boogie Dark
Season 1 Episode 4
29 November 2015
M.I.A.
Season 1 Episode 5
6 December 2015
F.U.B.A.R.
Season 1 Episode 6
13 December 2015
Full Dress
Season 1 Episode 7
20 December 2015
Scorched Earth
Season 1 Episode 8
27 December 2015
