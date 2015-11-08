В 1-м сезоне сериала «Плоть и кости» престижная танцевальная труппа ищет новую балерину. Художественный руководитель театра Пол принимает на это место молодую и талантливую Клэр Роббинс. Тем временем стареющая звезда Кайра получает травму, которая мешает ей оставаться в центре внимания, но она не собирается уступать ведущую роль новенькой девушке. Клэр приходится вступить в тяжелое и опасное сражение за свое будущее. Кроме того, ее преследуют порочные соблазны танцевального мира и люди из темного прошлого. Стареющая прима театра Кайра пытается оправиться после травмы и вернуть себе любовь публики. Она ревнует к молодой и успешной Клэр.