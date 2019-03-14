В 1-м сезоне сериала «Сколько живет любовь» преподавательнице математики Вере Алексеевне нелегко с второгодником Александром, который никак не хочет браться за ум. Во время дополнительного занятия Саша и вовсе шокирует главную героиню, когда говорит ей о своих чувствах. Вера состоит в браке, ее пугает сложившаяся ситуация, разница в возрасте. Саша же собирается добиваться ее, несмотря на все преграды. Через несколько лет Александр становится главой крупной финансовой компании, он счастлив в браке и успешен в бизнесе. Единственное, что омрачает жизнь героя, – это отсутствие детей.