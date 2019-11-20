Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ssaikopaeseu Daieori season 1 watch online

Ssaikopaeseu Daieori season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ssaikopaeseu Daieori Seasons Season 1

Ssaikopaeseu Daieori 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Ssaikopaeseu Daieori" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дневник психопата» главный герой работает брокером, демонстрирует усердие на работе и слывет среди коллег застенчивым и работящим парнем. Его жизнь меняется после случайно обнаруженного дневника. В нем так и не пойманный серийный маньяк-убийца описал все свои тщательно спланированные и изощренные преступления. На убийцу открыта настоящая охота. Тем временем незадачливый брокер теряет память в результате несчастного случая и думает, что это он писал дневник. Он знакомится с Шим Бо-ген — патрульной в городской полиции, которая хочет стать известным детективом, как ее отец.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
"Ssaikopaeseu Daieori" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 November 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 November 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 November 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 December 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 December 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 December 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 December 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 December 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 December 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 December 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 December 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 January 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 January 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
8 January 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
9 January 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more