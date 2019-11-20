В 1-м сезоне сериала «Дневник психопата» главный герой работает брокером, демонстрирует усердие на работе и слывет среди коллег застенчивым и работящим парнем. Его жизнь меняется после случайно обнаруженного дневника. В нем так и не пойманный серийный маньяк-убийца описал все свои тщательно спланированные и изощренные преступления. На убийцу открыта настоящая охота. Тем временем незадачливый брокер теряет память в результате несчастного случая и думает, что это он писал дневник. Он знакомится с Шим Бо-ген — патрульной в городской полиции, которая хочет стать известным детективом, как ее отец.