В 1-м сезоне сериала «Страна в shope» события разворачиваются на территории огромного столичного торгово-развлекательного центра. Бутики, маркеты, кинотеатры, фудкорты – все это мирно сосуществует под одной крышей и ежедневно привлекает внимание тысяч посетителей. Кого только не встретишь в этом месте! Постоянные покупатели приходят поболтать со знакомыми продавцами, аниматоры в костюмах сказочных существ пристают к бегущим мимо людям, строгие школьные учительницы устраивают девичник после уроков второй смены. Порой сюда заглядывают даже именитые певцы и актеры, чтобы отдохнуть после гастролей и подобрать модный лук.