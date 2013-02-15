Menu
Strana v SHOPe 2013, season 1

Strana v SHOPe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Strana v SHOPe Seasons Season 1

Strana v SHOPe 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 0 minute
"Strana v SHOPe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Страна в shope» события разворачиваются на территории огромного столичного торгово-развлекательного центра. Бутики, маркеты, кинотеатры, фудкорты – все это мирно сосуществует под одной крышей и ежедневно привлекает внимание тысяч посетителей. Кого только не встретишь в этом месте! Постоянные покупатели приходят поболтать со знакомыми продавцами, аниматоры в костюмах сказочных существ пристают к бегущим мимо людям, строгие школьные учительницы устраивают девичник после уроков второй смены. Порой сюда заглядывают даже именитые певцы и актеры, чтобы отдохнуть после гастролей и подобрать модный лук.

"Strana v SHOPe" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
15 February 2013
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
15 February 2013
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
22 February 2013
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
1 March 2013
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
7 March 2013
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
15 March 2013
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
22 March 2013
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
29 March 2013
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
5 April 2013
