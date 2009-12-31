Menu
Russian
Dva Antona 2009, season 1

Kinoafisha TV Shows Dva Antona Seasons Season 1

Dva Antona 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2009
Production year 2009
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"Dva Antona" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Два Антона» провинциальный юноша по имени Антон отправляется покорять Москву и снимает там квартиру. Но вскоре он знакомится с еще одним ее обитателем, которого зовут так же, как и его. Парни находят общий язык и становятся друзьями. Они оба никого не знают в столице, любят исполнять песни под гитару и заканчивать любую реплику словами «это да». Несмотря на то что ребятам никак не удается найти работу и даже наскрести денег на продукты, они весело и беззаботно проводят время всюду, куда бы ни забрасывала их жизнь. Возможно, в скором времени эти парни станут настоящими артистами с армией поклонниц.

5.2 IMDb
"Dva Antona" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
31 December 2009
2 серия
Season 1 Episode 2
31 December 2009
3 серия
Season 1 Episode 3
31 December 2009
4 серия
Season 1 Episode 4
31 December 2009
5 серия
Season 1 Episode 5
31 December 2009
6 серия
Season 1 Episode 6
31 December 2009
7 серия
Season 1 Episode 7
31 December 2009
8 серия
Season 1 Episode 8
31 December 2009
9 серия
Season 1 Episode 9
31 December 2009
10 серия
Season 1 Episode 10
31 December 2009
11 серия
Season 1 Episode 11
31 December 2009
12 серия
Season 1 Episode 12
31 December 2009
13 серия
Season 1 Episode 13
31 December 2009
14 серия
Season 1 Episode 14
31 December 2009
15 серия
Season 1 Episode 15
31 December 2009
16 серия
Season 1 Episode 16
31 December 2009
17 серия
Season 1 Episode 17
31 December 2009
18 серия
Season 1 Episode 18
31 December 2009
19 серия
Season 1 Episode 19
31 December 2009
20 серия
Season 1 Episode 20
31 December 2009
21 серия
Season 1 Episode 21
31 December 2009
22 серия
Season 1 Episode 22
31 December 2009
23 серия
Season 1 Episode 23
31 December 2009
24 серия
Season 1 Episode 24
31 December 2009
TV series release schedule
