В 1-м сезоне сериала «Два Антона» провинциальный юноша по имени Антон отправляется покорять Москву и снимает там квартиру. Но вскоре он знакомится с еще одним ее обитателем, которого зовут так же, как и его. Парни находят общий язык и становятся друзьями. Они оба никого не знают в столице, любят исполнять песни под гитару и заканчивать любую реплику словами «это да». Несмотря на то что ребятам никак не удается найти работу и даже наскрести денег на продукты, они весело и беззаботно проводят время всюду, куда бы ни забрасывала их жизнь. Возможно, в скором времени эти парни станут настоящими артистами с армией поклонниц.