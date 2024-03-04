Menu
Kamera! Motor! season 1 watch online

Kamera! Motor! 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Kamera! Motor!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Камера! Мотор!» действие разворачивается в Советском Союзе. В центре событий оказывается Коля Виденин, который не состоялся в качестве постановщика, так и не снял свой бестселлер и устроился в видеосалон. Однажды с Колей случился неприятный конфуз, он поставил для школьников фильм со сценами сексуального характера и оказался в колонии. Там по просьбе руководителя он начал снимать на обычную камеру при помощи различных подручных средств свои версии культовых кинокартин. Актерами стали другие осужденные. Так в тюрьме возник свой «Голливуд», а Коля наконец сумел реализоваться по-настоящему.

"Kamera! Motor!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 March 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 March 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 March 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 March 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 March 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
12 March 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 March 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
13 March 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 March 2024
