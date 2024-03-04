В 1 сезоне сериала «Камера! Мотор!» действие разворачивается в Советском Союзе. В центре событий оказывается Коля Виденин, который не состоялся в качестве постановщика, так и не снял свой бестселлер и устроился в видеосалон. Однажды с Колей случился неприятный конфуз, он поставил для школьников фильм со сценами сексуального характера и оказался в колонии. Там по просьбе руководителя он начал снимать на обычную камеру при помощи различных подручных средств свои версии культовых кинокартин. Актерами стали другие осужденные. Так в тюрьме возник свой «Голливуд», а Коля наконец сумел реализоваться по-настоящему.