В 1-м сезоне сериала «Твой мир» Артему достается в наследство антикварная лавка. Так молодой человек оказывается в абсолютно непривычном для него мире древних ценностей и предметов старины. У всякого артефакта есть своя загадка и свое предназначение, которые предстоит раскрыть именно Артему. Вскоре парень поймет, что внешний мир совсем не таков, каким он его себе представлял. Впрочем, с приходом в лавку сам Артем тоже меняется под давлением таинственных обстоятельств. Кроме того, после переезда он встречается с загадочной девушкой по имени Кристина, к которой сразу испытывает довольно противоречивые чувства.