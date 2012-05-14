Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tvoj mir 2012, season 1

Tvoj mir season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tvoj mir Seasons Season 1

Tvoj mir 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Tvoj mir" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Твой мир» Артему достается в наследство антикварная лавка. Так молодой человек оказывается в абсолютно непривычном для него мире древних ценностей и предметов старины. У всякого артефакта есть своя загадка и свое предназначение, которые предстоит раскрыть именно Артему. Вскоре парень поймет, что внешний мир совсем не таков, каким он его себе представлял. Впрочем, с приходом в лавку сам Артем тоже меняется под давлением таинственных обстоятельств. Кроме того, после переезда он встречается с загадочной девушкой по имени Кристина, к которой сразу испытывает довольно противоречивые чувства.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Tvoj mir" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Гробик Мессинга I
Season 1 Episode 1
14 May 2012
Гробик Мессинга II
Season 1 Episode 2
15 May 2012
Череп Габала
Season 1 Episode 3
16 May 2012
Шкаф Блаватской
Season 1 Episode 4
17 May 2012
Бубен шамана
Season 1 Episode 5
21 May 2012
Игрушка Леонардо
Season 1 Episode 6
22 May 2012
Шкатулка Калиостро
Season 1 Episode 7
23 May 2012
Шпага Ломоносова
Season 1 Episode 8
24 May 2012
Шумерская свеча
Season 1 Episode 9
28 May 2012
Шахматы Раджа-Гуны
Season 1 Episode 10
29 May 2012
Плащ Лойолы
Season 1 Episode 11
30 May 2012
Брошь Казановы
Season 1 Episode 12
31 May 2012
Шлем Амазонки
Season 1 Episode 13
4 June 2012
Монета Парацельса
Season 1 Episode 14
5 June 2012
Петарда Хубилая I
Season 1 Episode 15
6 June 2012
Петарда Хубилая II
Season 1 Episode 16
7 June 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more