В 1-м сезоне сериала «Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище» Райза совершила побег из родной деревни, поскольку бедная событиями жизнь в деревне никогда не представляла для отчаянной и отважной девушки интереса. Она встретилась с другими ребятами в тайном месте, чтобы обсудить мечты и планы на будущее. Давным-давно решительная Райза хотела посетить запретный «остров за берегом» и тщательно его изучить. В путь девушка отправляется вместе с алхимиком и другими смельчаками, с которыми она познакомилась в дороге. Герои переживают «летнее приключение», которое им никогда не удастся забыть.