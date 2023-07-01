Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout 2023, season 1

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout Seasons Season 1

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище» Райза совершила побег из родной деревни, поскольку бедная событиями жизнь в деревне никогда не представляла для отчаянной и отважной девушки интереса. Она встретилась с другими ребятами в тайном месте, чтобы обсудить мечты и планы на будущее. Давным-давно решительная Райза хотела посетить запретный «остров за берегом» и тщательно его изучить. В путь девушка отправляется вместе с алхимиком и другими смельчаками, с которыми она познакомилась в дороге. Герои переживают «летнее приключение», которое им никогда не удастся забыть.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb
Write review
Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout List of episodes TV series release schedule
Season 1
The Alchemist
Season 1 Episode 1
1 July 2023
Taking the First Step
Season 1 Episode 2
8 July 2023
A Memorable Scent
Season 1 Episode 3
15 July 2023
Sunken Mine
Season 1 Episode 4
22 July 2023
The Best Idea
Season 1 Episode 5
29 July 2023
Let's Make a Hideout
Season 1 Episode 6
5 August 2023
Klaudia's Courage
Season 1 Episode 7
12 August 2023
Alchemy Is an Explosion!
Season 1 Episode 8
19 August 2023
The Final Test
Season 1 Episode 9
26 August 2023
Chasing Down the Hunting Party
Season 1 Episode 10
2 September 2023
The Final Battle at the Castle
Season 1 Episode 11
9 September 2023
The Changing Days
Season 1 Episode 12
16 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more