Strange Planet 2023, season 1

Strange Planet
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 0 minute
"Strange Planet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Странная планета» странные голубые существа с другой планеты однажды замечают кошку возле своего дома. Она крадется, прячется и наворачивает круги вокруг их жилища. Настоящее веселье начинается, когда пришельцы пытаются подражать этому удивительному созданию. Большеглазые ярко-голубые герои живут на планете, у которой много общего с Землей. Инопланетяне загорают и чихают, однако эти действия описаны такими фразами, как «повреждение солнцем» и «взрывы жидкости на лице». Их привычное существование меняется с появлением кошки, которая производит неизгладимое впечатление на главных героев.

Strange Planet List of episodes TV series release schedule
Season 1
The Flying Machine
Season 1 Episode 1
9 August 2023
Greyscale Finger Bandit
Season 1 Episode 2
9 August 2023
Careful Now
Season 1 Episode 3
9 August 2023
The Big Wet
Season 1 Episode 4
16 August 2023
Family, Fandom, Footorb
Season 1 Episode 5
23 August 2023
Key Change
Season 1 Episode 6
30 August 2023
Adolescent Limbshake
Season 1 Episode 7
6 September 2023
Tiny Trash
Season 1 Episode 8
13 September 2023
Before Star Rise
Season 1 Episode 9
20 September 2023
Double Shadow Day
Season 1 Episode 10
27 September 2023
TV series release schedule
