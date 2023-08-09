В 1 сезоне сериала «Странная планета» странные голубые существа с другой планеты однажды замечают кошку возле своего дома. Она крадется, прячется и наворачивает круги вокруг их жилища. Настоящее веселье начинается, когда пришельцы пытаются подражать этому удивительному созданию. Большеглазые ярко-голубые герои живут на планете, у которой много общего с Землей. Инопланетяне загорают и чихают, однако эти действия описаны такими фразами, как «повреждение солнцем» и «взрывы жидкости на лице». Их привычное существование меняется с появлением кошки, которая производит неизгладимое впечатление на главных героев.