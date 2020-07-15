Во 2-м сезоне сериала «Где Уолли?» наши путешественники отправляются в Антарктиду, чтобы стать свидетелями ежегодного марша императорских пингвинов. Но Одлулу догоняет их даже на полюсе. Он строит ледяную крепость, из-за которой стая пингвинов не может добраться до своих яиц. Уолли и Венда должны найти способ воссоединить родителей с их птенцами. Следующее приключение уже ожидает их в Москве. Белоус использует волшебный ключ, чтобы вырасти на 40 футов, но артефакт ломается и не может вернуть ему нормальный рост. Ребята наперегонки с Одлулу пускаются в погоню за новым ключом по столице России.