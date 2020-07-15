Menu
Russian
Where's Waldo? 2019 - 2021, season 2

Where's Waldo? 6+
Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Where's Waldo?" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Где Уолли?» наши путешественники отправляются в Антарктиду, чтобы стать свидетелями ежегодного марша императорских пингвинов. Но Одлулу догоняет их даже на полюсе. Он строит ледяную крепость, из-за которой стая пингвинов не может добраться до своих яиц. Уолли и Венда должны найти способ воссоединить родителей с их птенцами. Следующее приключение уже ожидает их в Москве. Белоус использует волшебный ключ, чтобы вырасти на 40 футов, но артефакт ломается и не может вернуть ему нормальный рост. Ребята наперегонки с Одлулу пускаются в погоню за новым ключом по столице России.

7 IMDb
"Where's Waldo?" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
It's On Like Amazon!
Season 2 Episode 1
15 July 2020
Mumbai Dance Party
Season 2 Episode 2
15 July 2020
Riddle Me This, Egypt
Season 2 Episode 3
15 July 2020
Mad About Madagascar
Season 2 Episode 4
15 July 2020
Norway Out
Season 2 Episode 5
15 July 2020
Shadows of Bali
Season 2 Episode 6
15 July 2020
Where's Woof?
Season 2 Episode 7
20 August 2020
Jolly Olde England
Season 2 Episode 8
20 August 2020
Galapagos a Go-Go
Season 2 Episode 9
20 August 2020
Toddle-Lu, Mexico City
Season 2 Episode 10
20 August 2020
Mongolia-saurus
Season 2 Episode 11
20 August 2020
Nepal: Yeti or Not
Season 2 Episode 12
20 August 2020
A Welsh Trick & Treat
Season 2 Episode 13
20 August 2020
Uh-Oh, Canada
Season 2 Episode 14
11 December 2020
Blue Moon Over Argentina
Season 2 Episode 15
11 December 2020
Once Upon a Time in Denmark
Season 2 Episode 16
11 December 2020
Baa Baa for Now, New Zealand
Season 2 Episode 17
11 December 2020
Trolling Through Iceland
Season 2 Episode 18
11 December 2020
Gibraltar ROCKS!
Season 2 Episode 19
11 December 2020
Flipping for Japan!
Season 2 Episode 20
3 July 2021
TV series release schedule
