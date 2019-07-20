Menu
Russian
Where's Waldo? 2019 - 2021 season 1

Kinoafisha TV Shows Where's Waldo? Seasons Season 1

Where's Waldo? 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Where's Waldo?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Где Уолли?» бесстрашные друзья-путешественники Уолли и Венда отправляются в Китай, чтобы отметить Восточный новый год. За ними тайно следует их главный конкурент Одлулу, который хочет сорвать их планы. Он оживляет древнего каменного дракона, и ребятам приходится выучить ритуальный танец укрощения драконов. Затем соперники нацеливаются на легендарную Великую гонку – Тур-де-Франс. Одлулу портит байки всех остальных участников, чтобы он единственный мог добраться до финиша. Но Уолли и Венда приходят на помощь французским спортсменам. После этого приключения их ждет загадочная Турция и новая попутчица Ясемин.

7 IMDb
"Where's Waldo?" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Little Trouble in Big China
Season 1 Episode 1
20 July 2019
A Wanderer in Paris
Season 1 Episode 2
21 July 2019
A Day in Turkey
Season 1 Episode 3
23 July 2019
The Big New Mexico Pepper Hunt
Season 1 Episode 4
27 July 2019
Hang Ten in Tahiti
Season 1 Episode 5
3 August 2019
Victoria Falls & Winters
Season 1 Episode 6
10 August 2019
Vienna Voice-Versa
Season 1 Episode 7
17 August 2019
Costa Rica... IN COLOR!
Season 1 Episode 8
24 August 2019
Yukon Do It!
Season 1 Episode 9
21 September 2019
The Strength of Scotland
Season 1 Episode 10
28 September 2019
Hit or Myth in Greece
Season 1 Episode 11
5 October 2019
Venice the Menace
Season 1 Episode 12
12 October 2019
Australian Blunder Down Under
Season 1 Episode 13
19 October 2019
Big in Japan
Season 1 Episode 14
26 October 2019
A New York Minute
Season 1 Episode 15
2 November 2019
Bahama Drama
Season 1 Episode 16
9 November 2019
Chilling Out in Antarctica
Season 1 Episode 17
16 November 2019
Mini Mayhem in Moscow
Season 1 Episode 18
23 November 2019
The Swiss Mess
Season 1 Episode 19
30 November 2019
A Wanderer's Christmas
Season 1 Episode 20
7 December 2019
TV series release schedule
