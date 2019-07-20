В 1-м сезоне сериала «Где Уолли?» бесстрашные друзья-путешественники Уолли и Венда отправляются в Китай, чтобы отметить Восточный новый год. За ними тайно следует их главный конкурент Одлулу, который хочет сорвать их планы. Он оживляет древнего каменного дракона, и ребятам приходится выучить ритуальный танец укрощения драконов. Затем соперники нацеливаются на легендарную Великую гонку – Тур-де-Франс. Одлулу портит байки всех остальных участников, чтобы он единственный мог добраться до финиша. Но Уолли и Венда приходят на помощь французским спортсменам. После этого приключения их ждет загадочная Турция и новая попутчица Ясемин.