Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
31 July 2015
Production year
2015
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
5.9
Rate
10
votes
7.3
IMDb
Write review
"Wet Hot American Summer: First Day of Camp" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Campers Arrive
Season 1
Episode 1
31 July 2015
Lunch
Season 1
Episode 2
31 July 2015
Activities
Season 1
Episode 3
31 July 2015
Auditions
Season 1
Episode 4
31 July 2015
Dinner
Season 1
Episode 5
31 July 2015
Electro/City
Season 1
Episode 6
31 July 2015
Staff Party
Season 1
Episode 7
31 July 2015
Day is Done
Season 1
Episode 8
31 July 2015
TV series release schedule
