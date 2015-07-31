Menu
Wet Hot American Summer: First Day of Camp 2015, season 1

Wet Hot American Summer: First Day of Camp season 1 poster
Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Original title Season 1
Season premiere 31 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute

5.9
7.3 IMDb
"Wet Hot American Summer: First Day of Camp" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Campers Arrive
Season 1 Episode 1
31 July 2015
Lunch
Season 1 Episode 2
31 July 2015
Activities
Season 1 Episode 3
31 July 2015
Auditions
Season 1 Episode 4
31 July 2015
Dinner
Season 1 Episode 5
31 July 2015
Electro/City
Season 1 Episode 6
31 July 2015
Staff Party
Season 1 Episode 7
31 July 2015
Day is Done
Season 1 Episode 8
31 July 2015
