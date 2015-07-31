Menu
1 poster
Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Wet Hot American Summer: First Day of Camp (2015 - 2015)
Wet Hot American Summer: First Day of Camp
18+
Comedy
Production year
2015
Country
USA
Total seasons
1 season
Episode duration
30 minutes
Streaming service
Netflix
Runtime
4 hours 0 minute
TV series description
Follows the counselors and campers on their first day at Camp Firewood in the summer of 1981.
Cast
Characters
Creator
Michael Showalter
Cast
Characters
Cast
Characters
Amy Poehler
Susie
Paul Rudd
Andy
Elizabeth Banks
Lindsay
Bradley Cooper
Ben
Christopher Meloni
Gene, Jonas
Cast and Crew
Series rating
6.9
20
votes
7.3
IMDb
Seasons
Season 1
2015,
8 episodes
TV Series reviews
No reviews
Stills
