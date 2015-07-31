Menu
Kinoafisha TV Shows Wet Hot American Summer: First Day of Camp

Wet Hot American Summer: First Day of Camp (2015 - 2015)

Wet Hot American Summer: First Day of Camp 18+
Production year 2015
Country USA
Total seasons 1 season
Episode duration 30 minutes
Streaming service Netflix
Runtime 4 hours 0 minute

TV series description

Follows the counselors and campers on their first day at Camp Firewood in the summer of 1981.

Creator
Michael Showalter
Michael Showalter
Amy Poehler
Amy Poehler Susie
Paul Rudd
Paul Rudd Andy
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks Lindsay
Bradley Cooper
Bradley Cooper Ben
Christopher Meloni
Christopher Meloni Gene, Jonas
Cast and Crew

Series rating

6.9
Rate 20 votes
7.3 IMDb
Seasons
Wet Hot American Summer: First Day of Camp - Season 1 Season 1
2015, 8 episodes
 
TV Series reviews
Stills
