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The Young Indiana Jones Chronicles
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"The Young Indiana Jones Chronicles" updates
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Golden Globes, USA 1994
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music Direction
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Cinematography for a Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special
Nominee
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