Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dom s syurprizom 2009, season 1

Dom s syurprizom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dom s syurprizom Seasons Season 1

Dom s syurprizom 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Dom s syurprizom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом с сюрпризом» в российском провинциальном городке живет красивая и обаятельная, но не самая успешная девушка по имени Елена Малинина. Она работает штукатурщицей на стройки, и все ее дни похожи один на другой. Единственная надежда для нее выбиться в люди – это найти обеспеченного супруга. Подходящий вариант как раз есть на примете: милый и заботливый парень Валера буквально души в ней не чает и готов жениться хоть сейчас. Однако есть одна проблема: у Валеры строгая и принципиальная мама, которая видит в потенциальной невестке корыстную хищницу. Она готова на все, чтобы отвадить Лену от своего сыночка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Dom s syurprizom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more