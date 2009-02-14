В 1-м сезоне сериала «Дом с сюрпризом» в российском провинциальном городке живет красивая и обаятельная, но не самая успешная девушка по имени Елена Малинина. Она работает штукатурщицей на стройки, и все ее дни похожи один на другой. Единственная надежда для нее выбиться в люди – это найти обеспеченного супруга. Подходящий вариант как раз есть на примете: милый и заботливый парень Валера буквально души в ней не чает и готов жениться хоть сейчас. Однако есть одна проблема: у Валеры строгая и принципиальная мама, которая видит в потенциальной невестке корыстную хищницу. Она готова на все, чтобы отвадить Лену от своего сыночка.