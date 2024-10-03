Menu
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan 2023, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
3 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
23
Runtime
9 hours 35 minutes
Series rating
0.0
Rate
1
vote
7.9
IMDb
Write review
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2
Episode 1
3 October 2024
Episode 2
Season 2
Episode 2
10 October 2024
Episode 3
Season 2
Episode 3
17 October 2024
Episode 4
Season 2
Episode 4
24 October 2024
Episode 5
Season 2
Episode 5
31 October 2024
Episode 6
Season 2
Episode 6
7 November 2024
Episode 7
Season 2
Episode 7
14 November 2024
Episode 8
Season 2
Episode 8
21 November 2024
Episode 9
Season 2
Episode 9
28 November 2024
Episode 10
Season 2
Episode 10
5 December 2024
Episode 11
Season 2
Episode 11
12 December 2024
Episode 12
Season 2
Episode 12
19 December 2024
Episode 13
Season 2
Episode 13
9 January 2025
Episode 14
Season 2
Episode 14
16 January 2025
Episode 15
Season 2
Episode 15
23 January 2025
Episode 16
Season 2
Episode 16
30 January 2025
Episode 17
Season 2
Episode 17
6 February 2025
Episode 18
Season 2
Episode 18
13 February 2025
Episode 19
Season 2
Episode 19
20 February 2025
Episode 20
Season 2
Episode 20
27 February 2025
Episode 21
Season 2
Episode 21
6 March 2025
Episode 22
Season 2
Episode 22
13 March 2025
Episode 23
Season 2
Episode 23
20 March 2025
TV series release schedule
