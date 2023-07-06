В 1-м сезоне сериала «Бродяга Кэнсин» события разворачиваются в Японии, в эру Мэйдзи. После того как народ восстал против сегуната Токугава, японцам запретили носить мечи. Но и это не остановило преступления, которые творятся на улицах. В центре действия оказывается юный странник Кэнсин Химура, который в прошлом вошел в историю как безжалостный убийца Хитокири Батосай. Он хочет исправить все, что натворил в прошлом. Обуреваемый чувством вины, Кэнсин дает клятву больше не нападать на людей. Теперь он живет у девушки по имени Каору Камия, которая является мастером боевых искусств. Однако экс-убийце не так легко убежать от своего прошлого.