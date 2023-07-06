Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan 2023, season 1

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan Seasons Season 1

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бродяга Кэнсин» события разворачиваются в Японии, в эру Мэйдзи. После того как народ восстал против сегуната Токугава, японцам запретили носить мечи. Но и это не остановило преступления, которые творятся на улицах. В центре действия оказывается юный странник Кэнсин Химура, который в прошлом вошел в историю как безжалостный убийца Хитокири Батосай. Он хочет исправить все, что натворил в прошлом. Обуреваемый чувством вины, Кэнсин дает клятву больше не нападать на людей. Теперь он живет у девушки по имени Каору Камия, которая является мастером боевых искусств. Однако экс-убийце не так легко убежать от своего прошлого.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.9 IMDb
Write review
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 August 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 September 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 September 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 October 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
12 October 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
19 October 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
26 October 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
2 November 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 November 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
16 November 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 November 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
30 November 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
7 December 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
14 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more