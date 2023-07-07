Menu
Fatal Seduction 2023, season 1

Fatal Seduction season 1 poster
Fatal Seduction 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 8 hours 10 minutes
"Fatal Seduction" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Роковое соблазнение» замужняя женщина средних лет отправляется в опасное путешествие, не догадываясь, что оно в корне изменит всю ее дальнейшую жизнь. Когда главная героиня, которая состоит в браке, решает провести вне дома выходные, они заканчиваются трагедией. Женщине предстоит подвергнуть сомнению собственную жизнь и искренность ее близких. Она хотела добиться успеха в профессии, упорно шла к целям, в связи с чем многое упускала из виду. Героиня не успела заметить, как потеряла тех, кто был ей важен. Теперь судьба приготовила героине сюрприз, который повлияет на ее будущее.

4.9 IMDb
Mister Wrong
Season 1 Episode 1
7 July 2023
Through the Wound
Season 1 Episode 2
7 July 2023
Committed
Season 1 Episode 3
7 July 2023
Who Is Jacob Tau?
Season 1 Episode 4
7 July 2023
Denial
Season 1 Episode 5
7 July 2023
Caned
Season 1 Episode 6
7 July 2023
The Truth Shall Break You
Season 1 Episode 7
7 July 2023
Psychopath
Season 1 Episode 8
4 August 2023
Nothing Is as It Seems
Season 1 Episode 9
4 August 2023
Confrontation
Season 1 Episode 10
4 August 2023
Sins of the Past
Season 1 Episode 11
4 August 2023
My Brother's Keeper
Season 1 Episode 12
4 August 2023
One More Lie
Season 1 Episode 13
4 August 2023
Outplayed
Season 1 Episode 14
4 August 2023
