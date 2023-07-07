В 1-м сезоне сериала «Роковое соблазнение» замужняя женщина средних лет отправляется в опасное путешествие, не догадываясь, что оно в корне изменит всю ее дальнейшую жизнь. Когда главная героиня, которая состоит в браке, решает провести вне дома выходные, они заканчиваются трагедией. Женщине предстоит подвергнуть сомнению собственную жизнь и искренность ее близких. Она хотела добиться успеха в профессии, упорно шла к целям, в связи с чем многое упускала из виду. Героиня не успела заметить, как потеряла тех, кто был ей важен. Теперь судьба приготовила героине сюрприз, который повлияет на ее будущее.