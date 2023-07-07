Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Gene of AI 2023, season 1

The Gene of AI season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Gene of AI Seasons Season 1

The Gene of AI
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"The Gene of AI" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гены искусственного интеллекта» Икару Судо помогает роботам и гуманоидам исцелиться. В недалеком будущем гуманоиды с искусственным интеллектом составляют примерно 10% населения. Помио того, у Хикару есть секретное имя — Моггадит, под которым он проводит некоторые медицинские процедуры подпольно. Например, для мужчины, который случайно заразил свою супругу-гуманоида вирусом при нелегальном копировании информации. Икару предлагает услугу по перезаписи ее памяти, иным словами, резервное копирование. Но останется ли «сознание» гуманоида прежним после этого?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
The Gene of AI List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more