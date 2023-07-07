В 1-м сезоне сериала «Гены искусственного интеллекта» Икару Судо помогает роботам и гуманоидам исцелиться. В недалеком будущем гуманоиды с искусственным интеллектом составляют примерно 10% населения. Помио того, у Хикару есть секретное имя — Моггадит, под которым он проводит некоторые медицинские процедуры подпольно. Например, для мужчины, который случайно заразил свою супругу-гуманоида вирусом при нелегальном копировании информации. Икару предлагает услугу по перезаписи ее памяти, иным словами, резервное копирование. Но останется ли «сознание» гуманоида прежним после этого?