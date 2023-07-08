В 1-м сезоне сериала «Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим» главным действующим лицом этой истории является Рюта Сатоу, который перевоплотился в другом мире. В альтернативной реальности герой сразу столкнулся с трудностями, которые его озадачили. Дело в том, что его уровень зафиксировался на начальной отметке 1. Поскольку Рюта не мог изменить свой уровень, ему пришлось делать ставку на другие свои навыки. Здесь Сатоу повезло! У него оказалось умение превращать монстров в вещи, которые не должны существовать. Теперь у Рюты есть все шансы преуспеть.