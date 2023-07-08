Menu
My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 2023, season 1

Season premiere 8 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим» главным действующим лицом этой истории является Рюта Сатоу, который перевоплотился в другом мире. В альтернативной реальности герой сразу столкнулся с трудностями, которые его озадачили. Дело в том, что его уровень зафиксировался на начальной отметке 1. Поскольку Рюта не мог изменить свой уровень, ему пришлось делать ставку на другие свои навыки. Здесь Сатоу повезло! У него оказалось умение превращать монстров в вещи, которые не должны существовать. Теперь у Рюты есть все шансы преуспеть.

My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 September 2023
