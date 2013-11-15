В 1-м сезоне сериала «Любовь с испытательным сроком» 35-летний вдовец много времени проводит на пасеке, которая кормит его семью. Из-за этого восьмилетняя Люся и четырехлетний Петя совсем заброшены. Органы опеки грозятся забрать малышей. Чтобы не отдавать детей в интернат, Павел публикует объявление в газете о том, что ищет супругу, желающую помочь ему с малышами. Так в доме мужчины появляется библиотекарь Наталья. Главный герой по-прежнему не пришел в себя после гибели супруги и с трудом принимает в доме другую женщину. Дети ревнуют Наташу к отцу. Женщине тяжело находиться в этой напряженной атмосфере.