Lyubov s ispytatelnym srokom 2013, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
В 1-м сезоне сериала «Любовь с испытательным сроком» 35-летний вдовец много времени проводит на пасеке, которая кормит его семью. Из-за этого восьмилетняя Люся и четырехлетний Петя совсем заброшены. Органы опеки грозятся забрать малышей. Чтобы не отдавать детей в интернат, Павел публикует объявление в газете о том, что ищет супругу, желающую помочь ему с малышами. Так в доме мужчины появляется библиотекарь Наталья. Главный герой по-прежнему не пришел в себя после гибели супруги и с трудом принимает в доме другую женщину. Дети ревнуют Наташу к отцу. Женщине тяжело находиться в этой напряженной атмосфере. 

0.0
Rate 1 vote
5.8 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 November 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 November 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 November 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2013
TV series release schedule
