В 1-м сезоне сериала «Осколки» Мизухо Суга учится в университете. Внезапно ей становится известно о смерти одноклассницы Харуки Оригучи. Девушка отправляется на похороны и там сталкивается с Хикару Наруми, молодым человеком, который тоже учился с ней во одном классе. Во времена их беспечной юности Хикару слыл настоящим плейбоем. Они с Мизухо несколько раз ходили на тайные свидания и даже на один день отправились в путешествие. Между ними ничего не было, кроме нескольких поцелуев, но оба запомнили эту связь на долгие годы. После ухода Хикару Мизухо так и не смогла завести в школе новых друзей.