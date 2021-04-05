Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Reunion season 1 watch online

Reunion season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Reunion Seasons Season 1

Reunion 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
"Reunion" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Осколки» Мизухо Суга учится в университете. Внезапно ей становится известно о смерти одноклассницы Харуки Оригучи. Девушка отправляется на похороны и там сталкивается с Хикару Наруми, молодым человеком, который тоже учился с ней во одном классе. Во времена их беспечной юности Хикару слыл настоящим плейбоем. Они с Мизухо несколько раз ходили на тайные свидания и даже на один день отправились в путешествие. Между ними ничего не было, кроме нескольких поцелуев, но оба запомнили эту связь на долгие годы. После ухода Хикару Мизухо так и не смогла завести в школе новых друзей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
"Reunion" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 April 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 April 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 April 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 May 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 May 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 May 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 May 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 May 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 June 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 June 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 June 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more