В 1-м сезоне сериала «68 Виски» на специальную межгосударственную военную базу «Приют», расположенную в Афганистане, направляют служить группу из шестнадцати молодых медиков. Восемь из них – женщины, а восемь – мужчины. У каждого за спиной своя история, каждый вооружен своими уникальными взглядами на жизнь, предубеждениями и целыми. Однако теперь все эти ребята должны долгое время уживаться вместе в общем лагере, спать на соседних койках и сообща спасать жизни раненых солдат. Кто-то мирится с такими обстоятельствами, но кого-то они толкают на путь вражды, саморазрушения и межнациональной розни.