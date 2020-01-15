Menu
68 Whiskey 2020, season 1

68 Whiskey season 1 poster
68 Whiskey 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"68 Whiskey" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «68 Виски» на специальную межгосударственную военную базу «Приют», расположенную в Афганистане, направляют служить группу из шестнадцати молодых медиков. Восемь из них – женщины, а восемь – мужчины. У каждого за спиной своя история, каждый вооружен своими уникальными взглядами на жизнь, предубеждениями и целыми. Однако теперь все эти ребята должны долгое время уживаться вместе в общем лагере, спать на соседних койках и сообща спасать жизни раненых солдат. Кто-то мирится с такими обстоятельствами, но кого-то они толкают на путь вражды, саморазрушения и межнациональной розни.

"68 Whiskey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Buckley's Goat
Season 1 Episode 1
15 January 2020
Finger Lickin' Good
Season 1 Episode 2
22 January 2020
Daddy Issues
Season 1 Episode 3
29 January 2020
Trouble in River City
Season 1 Episode 4
5 February 2020
Pain Management
Season 1 Episode 5
12 February 2020
Fight or Flight
Season 1 Episode 6
19 February 2020
Mister Fix-it
Season 1 Episode 7
26 February 2020
Do the Right Thing
Season 1 Episode 8
4 March 2020
No Good Deed…
Season 1 Episode 9
11 March 2020
Close Your Eyes and Jump
Season 1 Episode 10
18 March 2020
TV series release schedule
