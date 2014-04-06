Menu
Captain Earth 2014, season 1

Captain Earth 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 0 minute
"Captain Earth" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Капитан Земля» подросток Даити Манацу волею случая оказался на защите целой планеты. Ученик старшей школы Даити Манацу попал в организацию Globe, где ему было вверено управлять гигантским устройством под названием Earth Engine Impacter. С помощью него Даити сможет защитить Землю от вторжения инопланетной силы, известной как Kill-T-Gang. Пришельцы с планеты Уран преследуют цель уничтожить человечество. Из-за них Даити много лет назад лишился своего отца и не собирается оставлять это просто так. Парень намерен отомстить незваным гостям. Даити ожидает множество опасных приключений.

5.8 IMDb
"Captain Earth" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 April 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 April 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 April 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 April 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 May 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 May 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 May 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 May 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 June 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 June 2014
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 June 2014
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 June 2014
Episode 13
Season 1 Episode 13
29 June 2014
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 July 2014
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 July 2014
Episode 16
Season 1 Episode 16
20 July 2014
Episode 17
Season 1 Episode 17
27 July 2014
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 August 2014
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 August 2014
Episode 20
Season 1 Episode 20
17 August 2014
Episode 21
Season 1 Episode 21
24 August 2014
Episode 22
Season 1 Episode 22
31 August 2014
Episode 23
Season 1 Episode 23
7 September 2014
Episode 24
Season 1 Episode 24
14 September 2014
Episode 25
Season 1 Episode 25
21 September 2014
