В 1-м сезоне сериала «Капитан Земля» подросток Даити Манацу волею случая оказался на защите целой планеты. Ученик старшей школы Даити Манацу попал в организацию Globe, где ему было вверено управлять гигантским устройством под названием Earth Engine Impacter. С помощью него Даити сможет защитить Землю от вторжения инопланетной силы, известной как Kill-T-Gang. Пришельцы с планеты Уран преследуют цель уничтожить человечество. Из-за них Даити много лет назад лишился своего отца и не собирается оставлять это просто так. Парень намерен отомстить незваным гостям. Даити ожидает множество опасных приключений.