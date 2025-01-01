Menu
Rafferti 1980, season 1

Rafferti 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 1980
Production year 1980
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 15 minutes
"Rafferti" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рафферти» события разворачиваются в 60-е годы прошлого века в США. Джек Рафферти служит заместителем главы профсоюза крупного транспортного предприятия. Его главная цель – сместить своего шефа и самому возглавить профсоюз. Сперва им руководят исключительно светлые помыслы, но жажда власти и наживы оказываются сильнее. С каждым днем герой опускается все ниже в моральном плане. Он то раздает взятки должностным лицам, то идет на сделку с мафиози Томми Фарричетти, а то и вовсе продает свою любовницу в сексуальное рабство другому мужчине ради влиятельной поддержки. В итоге Джек предстает перед судом в телеэфире.

6.8 IMDb
"Rafferti" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 1980
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 November 1980
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 November 1980
