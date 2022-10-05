В 3-м сезоне шоу «Империя гламура» позволит с головой окунуться в мир, в котором обитают богатые и успешные люди. Героями программы является группа состоятельных азиатов из разных стран. Кроме материального положения и любви к тусовкам, их объединяет еще и то, что для бизнеса и жизни они выбрали Лос-Анжелес. Здесь они могут осуществить свои самые смелые мечты и вести тот образ жизни, к которому привыкли. Но не все так просто, ведь они постоянно переживают неудачи, становятся участниками скандалов и соперничают друг с другом в разных сферах. Это существенно все осложняет, а как у героев получается решать свои проблемы – и покажет шоу.