Bling Empire (2021), season 3

Bling Empire season 3 poster
Bling Empire 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 20 minutes
"Bling Empire" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Империя гламура» позволит с головой окунуться в мир, в котором обитают богатые и успешные люди. Героями программы является группа состоятельных азиатов из разных стран. Кроме материального положения и любви к тусовкам, их объединяет еще и то, что для бизнеса и жизни они выбрали Лос-Анжелес. Здесь они могут осуществить свои самые смелые мечты и вести тот образ жизни, к которому привыкли. Но не все так просто, ведь они постоянно переживают неудачи, становятся участниками скандалов и соперничают друг с другом в разных сферах. Это существенно все осложняет, а как у героев получается решать свои проблемы – и покажет шоу.

"Bling Empire" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Blast From the Past
Season 3 Episode 1
5 October 2022
Gossip Guy
Season 3 Episode 2
5 October 2022
Envy, Intrigue, and Escapes
Season 3 Episode 3
5 October 2022
Making Up in Malibu
Season 3 Episode 4
5 October 2022
There's Something About Janice
Season 3 Episode 5
5 October 2022
Achy Reiki Heart
Season 3 Episode 6
5 October 2022
Crash and Burn
Season 3 Episode 7
5 October 2022
The Truth About Kim
Season 3 Episode 8
5 October 2022
Kevin in Paris
Season 3 Episode 9
5 October 2022
The One That Got Away
Season 3 Episode 10
5 October 2022
