Во 2-м сезоне шоу «Империя гламура» появятся как новые герои, так и уже полюбившиеся зрителям. Они – представители азиатских стран: Южной Кореи, Китая, Сингапура, Японии. Их объединяет не только происхождение, но и нынешнее место жительства. Все участники выбрали для себя Соединенные Штаты Америки, ведь в этой стране возможно буквально все. Являясь привилегированным классом, герои шоу могут позволить себе роскошную жизнь и многие удовольствия. Однако быть богатыми не так-то просто, и взамен они получают постоянные интриги и сплетни, которые так любят распространять злые языки.