Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bling Empire (2021), season 2

Bling Empire season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bling Empire Seasons Season 2

Bling Empire 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 4 minutes
"Bling Empire" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Империя гламура» появятся как новые герои, так и уже полюбившиеся зрителям. Они – представители азиатских стран: Южной Кореи, Китая,  Сингапура, Японии. Их объединяет не только происхождение, но и нынешнее место жительства. Все участники выбрали для себя Соединенные Штаты Америки, ведь в этой стране возможно буквально все. Являясь привилегированным классом, герои шоу могут позволить себе роскошную жизнь и многие удовольствия. Однако быть богатыми не так-то просто, и взамен они получают постоянные интриги и сплетни, которые так любят распространять злые языки.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.8 IMDb
Write review
"Bling Empire" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Diamonds And Deception
Season 2 Episode 1
13 May 2022
Rumor Has It
Season 2 Episode 2
13 May 2022
Adieu ma Chérie
Season 2 Episode 3
13 May 2022
No Friend Zone
Season 2 Episode 4
13 May 2022
From Glowup to Blowup
Season 2 Episode 5
13 May 2022
Royalty Over Loyalty
Season 2 Episode 6
13 May 2022
The Truth Hurts
Season 2 Episode 7
13 May 2022
Battle Royale
Season 2 Episode 8
13 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more