В 1-м сезоне шоу «Империя гламура» зрители познакомятся с живущими в Лос-Анжелесе азиатами. Некоторые находятся в Америке с рождения, а другие приехали из разных стран, чтобы достичь определенных высот. Все герои сказочно богаты и входят в светскую тусовку города. Они предпочитают вращаться в своей среде, вместе с такими же состоятельными и стильными людьми. Несмотря на то что их образ жизни заметно отличается от среднестатистического, девушки и парни не лишены и простых человеческих переживаний. Они грустят, влюбляются и стараются стать лучшей версией себя. Проект позволит с головой окунуться в гламурный мир вечеринок.