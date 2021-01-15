Menu
Bling Empire (2021), season 1

Bling Empire season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bling Empire Seasons Season 1

Bling Empire 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 4 minutes
"Bling Empire" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Империя гламура» зрители познакомятся с живущими в Лос-Анжелесе азиатами. Некоторые находятся в Америке с рождения, а другие приехали из разных стран, чтобы достичь определенных высот. Все герои сказочно богаты и входят в светскую тусовку города. Они предпочитают вращаться в своей среде, вместе с такими же состоятельными и стильными людьми. Несмотря на то что их образ жизни заметно отличается от среднестатистического, девушки и парни не лишены и простых человеческих переживаний. Они грустят, влюбляются и стараются стать лучшей версией себя. Проект позволит с головой окунуться в гламурный мир вечеринок.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.8 IMDb
Write review
"Bling Empire" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Necklacegate 90210
Season 1 Episode 1
15 January 2021
Tale of Two Trusts
Season 1 Episode 2
15 January 2021
What's in Anna's Shower?
Season 1 Episode 3
15 January 2021
Beverly Hills Heartbreak
Season 1 Episode 4
15 January 2021
Private Lies
Season 1 Episode 5
15 January 2021
The Other Side
Season 1 Episode 6
15 January 2021
Kevin and Kane Take Charleston
Season 1 Episode 7
15 January 2021
Will You Marry Me?
Season 1 Episode 8
15 January 2021
TV series release schedule
