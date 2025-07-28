Menu
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Bukiny
Seasons
Season 2
Bukiny
16+
Title
Сезон 2
Season premiere
28 July 2025
Production year
2025
Number of episodes
12
Runtime
4 hours 48 minutes
Series rating
7.4
Rate
33
votes
6.2
IMDb
Write review
"Bukiny" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2
Episode 1
28 July 2025
Серия 2
Season 2
Episode 2
28 July 2025
Серия 3
Season 2
Episode 3
29 July 2025
Серия 4
Season 2
Episode 4
29 July 2025
Серия 5
Season 2
Episode 5
30 July 2025
Серия 6
Season 2
Episode 6
30 July 2025
Серия 7
Season 2
Episode 7
31 July 2025
Серия 8
Season 2
Episode 8
31 July 2025
Серия 9
Season 2
Episode 9
4 August 2025
Серия 10
Season 2
Episode 10
5 August 2025
Серия 11
Season 2
Episode 11
6 August 2025
Серия 12
Season 2
Episode 12
7 August 2025
TV series release schedule
