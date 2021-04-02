Menu
Wakefield 2021, season 1

Wakefield season 1 poster
Wakefield 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Wakefield" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Безумие в Уэйкфилде» талантливый медбрат Ник Катира является самым спокойным и рассудительным человеком в отделении психического здоровья больницы Уэйкфилда в Голубых горах Австралии. Однако случайно услышанная песня заставляет Ника усомниться в крепости своего рассудка. Оказалось, что композиция вытащила подавленные воспоминания, от которых теперь молодой человек никак не может избавиться. В скором времени Ник обнаруживает, что не может отделить правду от вымысла. Тем временем Линда, его коллега, оказывается в беде, когда прилюдно совершает акт вандализма.

"Wakefield" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 April 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 April 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 April 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 April 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 April 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 April 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 April 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 April 2021
TV series release schedule
