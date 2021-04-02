В 1-м сезоне сериала «Безумие в Уэйкфилде» талантливый медбрат Ник Катира является самым спокойным и рассудительным человеком в отделении психического здоровья больницы Уэйкфилда в Голубых горах Австралии. Однако случайно услышанная песня заставляет Ника усомниться в крепости своего рассудка. Оказалось, что композиция вытащила подавленные воспоминания, от которых теперь молодой человек никак не может избавиться. В скором времени Ник обнаруживает, что не может отделить правду от вымысла. Тем временем Линда, его коллега, оказывается в беде, когда прилюдно совершает акт вандализма.