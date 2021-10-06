В 1-м сезоне шоу «Невероятная выпечка» объединит инженеров и пекарей для общего дела. Используя знания о тесте и технике, пары должны будут приготовить выпечку, которая поразит жюри не только вкусом и внешним видом, но и функциональностью. В каждом эпизоде игрокам даются различные задания: например, создать съедобное поле для гольфа, на котором можно играть, или сладкий костюм для реального человека, способный выдержать активное движение при ношении. Пары соревнуются с другими, и в каждом выпуске одна из них выбывает. На кону солидный денежный приз в размере 100 тысяч долларов.