Baking Impossible (2021), season 1

Baking Impossible 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Baking Impossible" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Невероятная выпечка» объединит инженеров и пекарей для общего дела. Используя знания о тесте и технике, пары должны будут приготовить выпечку, которая поразит жюри не только вкусом и внешним видом, но и функциональностью. В каждом эпизоде игрокам даются различные задания: например, создать съедобное поле для гольфа, на котором можно играть, или сладкий костюм для реального человека, способный выдержать активное движение при ношении. Пары соревнуются с другими, и в каждом выпуске одна из них выбывает. На кону солидный денежный приз в размере 100 тысяч долларов.

Baking Impossible List of episodes TV series release schedule
Season 1
Whatever Floats Your Boat
Season 1 Episode 1
6 October 2021
Off to the Robot Races
Season 1 Episode 2
6 October 2021
Sweet Chain Reactions
Season 1 Episode 3
6 October 2021
Fore! The Love of Mini Golf
Season 1 Episode 4
6 October 2021
Cake on the Catwalk
Season 1 Episode 5
6 October 2021
Baking to New Heights
Season 1 Episode 6
6 October 2021
Crash Test Yummy
Season 1 Episode 7
13 October 2021
Bridge to Victory
Season 1 Episode 8
13 October 2021
TV series release schedule
