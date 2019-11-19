Menu
No hay tiempo para la vergüenza (2019), season 1

No hay tiempo para la vergüenza 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"No hay tiempo para la vergüenza" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Некогда стыдиться» зрители познакомятся с удивительной личностью – модельером Сантьяго Артемисом из Буэнос-Айреса. Он еще молод, но уже успел внести большой вклад в современную модную индустрию. Проект покажет частную жизнь дизайнера и его рабочую деятельность. Вместе со своей второй половиной Луисом и близким другом Пабло молодой человек отлично проводит время на вечеринках и в домашней обстановке. Джеми и Лаура – портнихи, которые напрямую участвуют в создании шедевров. А еще Сантьяго посещает психиатра Сандру, с которой может поделиться любыми переживаниями. Его жизнь совершенно непредсказуема и полна ярких красок.

