В 1-м сезоне шоу «Некогда стыдиться» зрители познакомятся с удивительной личностью – модельером Сантьяго Артемисом из Буэнос-Айреса. Он еще молод, но уже успел внести большой вклад в современную модную индустрию. Проект покажет частную жизнь дизайнера и его рабочую деятельность. Вместе со своей второй половиной Луисом и близким другом Пабло молодой человек отлично проводит время на вечеринках и в домашней обстановке. Джеми и Лаура – портнихи, которые напрямую участвуют в создании шедевров. А еще Сантьяго посещает психиатра Сандру, с которой может поделиться любыми переживаниями. Его жизнь совершенно непредсказуема и полна ярких красок.