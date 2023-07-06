В 1-м сезоне сериала «Если сильно полюбишь» в центре событий оказывается молодой человек, с которым судьба едва ли обошлась благосклонно. Совсем в юном возрасте он лишился матери и воспитывался в детском доме. Так и не вернувшись домой, Атес жил в чужой стране один, предпочитая не сближаться с людьми. Лейла тоже никогда не знала, что значит настоящая семья. Вернувшись из-за границы, где Атес прожил много лет, Атес узнает, что после смерти отца ему предстоит взять на себя опеку над братом и сестрами, а также стать председателем совета директоров на 3 месяца. Он знакомится с Лейлой, которая годами ищет свою семью.