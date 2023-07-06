Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ya Çok Seversen season 1 watch online

Ya Çok Seversen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ya Çok Seversen Seasons Season 1

Ya Çok Seversen 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 28 hours 10 minutes
"Ya Çok Seversen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Если сильно полюбишь» в центре событий оказывается молодой человек, с которым судьба едва ли обошлась благосклонно. Совсем в юном возрасте он лишился матери и воспитывался в детском доме. Так и не вернувшись домой, Атес жил в чужой стране один, предпочитая не сближаться с людьми. Лейла тоже никогда не знала, что значит настоящая семья. Вернувшись из-за границы, где Атес прожил много лет, Атес узнает, что после смерти отца ему предстоит взять на себя опеку над братом и сестрами, а также стать председателем совета директоров на 3 месяца. Он знакомится с Лейлой, которая годами ищет свою семью.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.8 IMDb
Write review
"Ya Çok Seversen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bolüm
Season 1 Episode 1
6 July 2023
2. Bolüm
Season 1 Episode 2
13 July 2023
3. Bolüm
Season 1 Episode 3
20 July 2023
4. Bolüm
Season 1 Episode 4
27 July 2023
5. Bolüm
Season 1 Episode 5
3 August 2023
6. Bolüm
Season 1 Episode 6
10 August 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
17 August 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
24 August 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
2 September 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
9 September 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
16 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 September 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more