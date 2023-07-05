Menu
Kizazi Moto: Generation Fire 2023, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Kizazi Moto: Generation Fire" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кизази Мото: Поколение огня» безрассудный подросток должен защитить стадо киборгов от опасного монстра. Мальчик из Соуэто бросает вызов инопланетному повелителю, чтобы спасти свой дом от разрушения. Загадочный исследователь совершает путешествие в другое измерение, чтобы спасти мальчика-призрака. В Дурбане двое лучших друзей рискуют всем, чтобы незаконно заняться серфингом на смертоносных волнах. Шеба полна решимости заполучить свой цифровой тотем, даже если это означает путешествие в загробную жизнь. Осквернив священный мемориал, влиятельный человек попадает в утопическое будущее Зимбабве.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
5 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 July 2023
