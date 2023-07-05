В 1-м сезоне сериала «Кизази Мото: Поколение огня» безрассудный подросток должен защитить стадо киборгов от опасного монстра. Мальчик из Соуэто бросает вызов инопланетному повелителю, чтобы спасти свой дом от разрушения. Загадочный исследователь совершает путешествие в другое измерение, чтобы спасти мальчика-призрака. В Дурбане двое лучших друзей рискуют всем, чтобы незаконно заняться серфингом на смертоносных волнах. Шеба полна решимости заполучить свой цифровой тотем, даже если это означает путешествие в загробную жизнь. Осквернив священный мемориал, влиятельный человек попадает в утопическое будущее Зимбабве.