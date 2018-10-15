В 3-м сезоне сериала «Беглянки» история девушек, попавших в опасное криминальное приключение, продолжается. Лола за решеткой ожидает, когда ей предъявят обвинения. Там она подписывает контракт, чтобы стать участницей программы защиты свидетелей. У Челси начались симптомы, которые внушают опасения. В поисках Софи Лола и Челси едут в бар Лэнса в Ред Крике. Там они оказываются случайными свидетелями неприятной сцены. Туристы находят труп Кела Моррисона. По случайному стечению обстоятельств Челси и Лола прячутся на отдаленной от цивилизации ферме. Детектива Максин посещают духи прошлого.