Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wanted 2016 - 2018, season 3

Wanted season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Wanted Seasons Season 3

Wanted
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Wanted" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Беглянки» история девушек, попавших в опасное криминальное приключение, продолжается. Лола за решеткой ожидает, когда ей предъявят обвинения. Там она подписывает контракт, чтобы стать участницей программы защиты свидетелей. У Челси начались симптомы, которые внушают опасения. В поисках Софи Лола и Челси едут в бар Лэнса в Ред Крике. Там они оказываются случайными свидетелями неприятной сцены. Туристы находят труп Кела Моррисона. По случайному стечению обстоятельств Челси и Лола прячутся на отдаленной от цивилизации ферме. Детектива Максин посещают духи прошлого.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Wanted" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Lock Up
Season 3 Episode 1
15 October 2018
Drive
Season 3 Episode 2
15 October 2018
Snakeskin
Season 3 Episode 3
22 October 2018
Stuck
Season 3 Episode 4
22 October 2018
Divide
Season 3 Episode 5
29 October 2018
Outlaws
Season 3 Episode 6
29 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more